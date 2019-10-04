ANTALYA - Antalyaspor Kulübü Derneği yönetiminin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Emin Hesapçıoğlu, Osman Sapmaz, Aziz Çetin ve Atilla Hasan Akıncı, Ankara'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret eden Antalyaspor ekibi, derneğin projeleri, hedefleri ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Ardından, heyeti makamında kabul eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalyaspor'un çok daha iyi yerlere gelebilmesi için her zaman destek olacağını ifade etti.

Açıklamada, Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy'un da katılımıyla Antalyaspor'a kasımda destek amaçlı gece düzenleneceği belirtildi.