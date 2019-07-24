ANTALYA (AA) - Antalya'da ilk "Anne Dostu Hastane" unvanını Kepez Devlet Hastanesi aldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla "Anne Dostu Hastane" programı geliştirildiği ve belirli standartları karşılayan hastanelere "Anne Dostu Hastane" unvanı verildiği kaydedildi.

Program kapsamında, iyi uygulamalar sonucunda Kepez Devlet Hastanesinin, "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, "Kasım 2016'da hizmete açılan ve 2018'de 'Bebek Dostu Hastane' unvanının ardından şimdi de 'Anne Dostu Hastane' unvanı alan hastanede, anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri ve gebenin istediği uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturuldu." bilgisi verildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür'ün, Bakanlık denetçileri tarafından 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında yerinde değerlendirilip bu unvana layık görülen hastanenin Türkiye'de 68. Antalya'da ise ilk anne dostu unvanı alan hastane olduğunu söylediği aktarıldı.

Anne ve anne adayları için oluşturulan fiziki mekanlarla normal doğumun özendirilmesini, ayrıca doğumdan sonra anne ile bebeğin bir an evvel buluşmasını sağlayarak bağlılığı ilk andan itibaren oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Hülür, "Anne Dostu Hastane unvanı alan Kepez Devlet Hastanesinde eğitimli ve alanında deneyimli sağlık personelimizle, anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.





