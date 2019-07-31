ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "CHP'den seçilen İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun belediyeye ait tek şirketin müdürlük görevine kız kardeşini getirdiği" iddialarına ilişkin, "Kafamızda çok ciddi soru işaretleri var, birinci derece yakını o şirketin başına geliyorsa demek ki şirkette birtakım usulsüzlükler, yanlışlıklar var ki bunu aile içinde kapatacaklar." dedi.

Taş, yaptığı açıklamada, bir belediye başkanının belediyeye ait bir şirketin başına birinci derecede yakınını atamasını etik ve ahlaki açıdan doğru bulmadıklarını söyledi.

Davranışın siyasi açıdan da doğru olmadığını dile getiren Taş, seçilmiş kişilerin birinci derece yakınlarını bulundukları makamdan uzak tutması gerektiğini bildirdi.

İbradı'nın yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu, şirketin yönetim kurulu başkanlığını ya da müdürlüğünü yapabilecek çok sayıda insanın bulunduğunu vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. Birinci derece yakını o şirketin başına geliyorsa demek ki şirkette birtakım usulsüzlükler, yanlışlıklar var ki bunu aile içinde kapatacaklar. Şirketin iç hesaplarının, defterlerinin incelenmesi için gerekli müracaatları yapacağız, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. AK Parti İl Başkanlığı olarak konunun hukuki açıdan takipçisi olacağız."

Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini belirten Taş, İbradı halkının da bu yanlıştan dönülmesini beklediğini ifade etti.

Antalya'nın İbradı İlçe Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun, belediyeye ait tek şirketin müdürlük görevine kız kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdiği öne sürülmüş, görevlendirme tepkilere neden olmuştu.