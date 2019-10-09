Antalya'dan kısa kısa ANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri Aktif Yaşlı Hizmet Merkezinde incelemelerde bulundu.Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gene