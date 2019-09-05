ANTALYA - Antalya'da 2019'un ilk 6 ayında denizlerde ve iç sularda 2 bin 827 su ürününün denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denizlerde ve iç sularındaki balık miktarı ve türlerini korumak için denetimlere devam edildi.

Çalışmalar kapsamında, teknik personelin katılımıyla 19 ilçede denetimler yapıldı. 2019'un ilk 6 ayında 19 ilçede teknik personellerin katılımıyla denizler, iç sular, balık satış yerleri, mezat, gemi, balıkçı teknesi ve nakil araçlarında 2 bin 827 denetim gerçekleştirildi.

Denetimle yasa dışı avlananlara, standartlara uymayan satıcı ve balıkçılara uyarı, ikaz ve idari yaptırımlar yapılarak, kurallara uymayanlara 45 bin lira idari para cezası kesildi.

- Döşemealtı Belediyesinden eğitime destek

Döşemealtı Belediyesinin ilçedeki okulların bakım ve onarımına destek olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelen talepler üzerine, 4 ayrı ekip oluşturularak park ve bahçeler müdürlüğü koordinesinde okulların peyzaj, çevre düzenlemesi, kent mobilyalarında yenileme, tamir ve bakım işlemleri yapıldı.

- Muratpaşa'da teknoloji festivali

Muratpaşa ilçesinde düzenlenen teknoloji festivali yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, drone yarış takımı XBlades, drone pilotu Luke Bannister ve drone takımlarının katılacağı festivalde, robotik kodlama, marker atölyeleri, e-spor turnuvaları düzenlenecek.

Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenecek festivalde hafta sonu gün boyunca etkinlikler sürecek.

Katılımcıların da deneyimlerine açık olacak festival, bir robotik yarışmasına da ev sahipliği yapacak.



