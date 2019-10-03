Antalya'daki motosiklet ile servis midibüsü çarpışması

Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Antalya'daki motosiklet ile servis midibüsü çarpışması
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antaya'nın Serik ilçesinde geçen cumartesi günü midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ağır yaralı olarak tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde süren 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı..

Genç kızın cenazesinin yarın Serik'in Boğazkent Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 07 YLY 20 plakalı motosiklet ile Muhsin G. idaresindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Ayşe Kurnaz ile kardeşi Okay Kurnaz ağır yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Okay Kurnaz ise kaza günü kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İki kardeşin babaları da yaklaşık 1,5 ay önce hayatını kaybetmişti.


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