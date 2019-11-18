ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde ocakta meydana gelen hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından "Rabbim verecek biricik kuzumu. Görecek bu hallere düştüğümü." notunu paylaştı.

Kemer'de yaklaşık 10 ay önceki hortum sırasında kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben babişime seslenirken bebekken oyuncakları ile ördekleri ile yıkardım, banyo yaptırırdım. 'Annem' derdim. Bir baba banyo yaptırır mı? Ben Buse'mi çok severdim. Hayat bu, her dediğini her isteğini yaptım. Acı hayat aldı. Rabbim verecek biricik kuzumu. Görecek bu hallere düştüğümü. Gözyaşları boğuyor. Yavrumu Rabbim verse."

Acılı babanın paylaşımı okuyanları duygulandırdı, çok sayıda kişi aileye sabır diledi.

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamamıştı.