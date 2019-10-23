ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.N, Z.I, E.Y, İ.D, A.S. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "fuhşa aracılık etmek, çocukları fuhşa teşvik etmek" suçlamalarıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün polis ekiplerince farklı zaman ve adreslerde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında aranan O.O'nun cezaevinde tutuklu olduğu öğrenilmişti.