ANTALYA - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların saklandıkları hücre evlerinde ise 9 bin 395 avro, 5 sahte kimlik, 2 otobüs bileti, 1 pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



