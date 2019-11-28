ANTALYA - Antalya'da deniz paraşütünün halatının kopması sonucu bir Rus turistin ölümü ve annesinin yaralanmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Mehmet Çürümez, Hüseyin Sirek, müşteki Tatyana Mitrofanov ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Çürümez, savunmasında, su sporlarında kullanılan teknede kaptanlık yaptığını ve olay günü iki kişinin yanlarına gelerek paraşüte binmek istediklerini söyledi.

Sabah saatlerinde kötü olan havanın öğleden sonra düzelme ihtimaline karşı iki müşterinin iletişim numaralarını aldığını belirten Çürümez, öğleden sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde havanın açık olduğunu görmesi üzerine Mark ve annesi Tatyana Mitrofanov'u aradığını iddia etti.

Tekneyle 400 metre açılıp gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra turistlerin bindiği paraşütün havalandığını anlatan Çürümez, "Bir süre sonra şiddetli bir rüzgar çıktı ve paraşütü yukarıya doğru çekti. Bunun üzerine tekrar halatı çekmeye çalıştıysam da şiddetli rüzgar nedeniyle teknenin pervane kısmı havada kaldı ve halat koptu. Çift sahile doğru sürüklendi. Hemen ambulansa haber verdik ve paraşütün savrulduğu yöne doğru gittik. Olayla ilgili bir kusurum yok." diye konuştu.

Su sporları istasyonunun sahibi sanık Sirek ise bilirkişi raporunun aksine teknesindeki halat ve vinçlerin mayısta yenilendiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Konyaaltı ilçesinde 14 Eylül'de Mark ve annesi Tatyana Mitrofanov'un bindiği deniz paraşütünün halatı kopmuş ve Rus turistler bir otelin palmiye ağaçlarına çarpmıştı. Kazada Mark Mitrafanov hayatını kaybetmiş, annesi Tatyana Mitrofanov yaralanmıştı. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi ile çalışanı tutuklanmıştı.