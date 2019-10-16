Antalya'daki cinayet davasında karar

Sahte kimlikle 6 yıl firar ettikten sonra yaklaşık 3 ay önce polis ekiplerince yakalanan cinayet sanığına aynı aileden iki kişinin öldürülmesi, birinin de yaralanmasıyla ilgili görülen davada müebbet ve 26 yıl hapis cezası verildi

Antalya'daki cinayet davasında karar
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'da aynı aileden iki kişinin öldürülmesi, birinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan sanık, müebbet ve 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Evren Tunç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Tunç, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Aynı olayda daha önceden hüküm giyen ağabeyi Şeyhmus Tunç'un suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirten Tunç, ağabeyinin kavga ettiğini görerek olaya müdahil olduğunu, bu kavga sırasında da tüfekle rastgele ateş ettiğini iddia etti.

Tunç, "Rastgele tüfek sıktım, benim rastgele ateş ettiğim bellidir. Biz de öldük. Ağabeyim suçsuzdur." dedi.

Savunmanın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tunç'u, Tuncay Yener'i "kasten öldürmek" suçundan müebbet, Yener'in aynı olayda vurularak hayatını kaybeden oğullarından Serhat ile yaralanan Ferhat Yener kardeşleri de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıl hapisle cezalandırdı.

- Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde 8 Mart 2013'te meydana gelen olayda, Tunç ve Yener ailesi arasında "araba lastiğini kesme" meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakların da kullanıldığı kavga sırasında av tüfeğiyle vurulan baba Tuncay Yener (63) ile oğlu Serhat Yener (35) hayatını kaybetmiş, Yener'in diğer oğlu Ferhat ise ağır yaralanmıştı.

Olaydan hemen sonra yakalanan Şeyhmuz Tunç, yargılandığı davada "cinayet" suçundan hüküm giymişti. Tunç'un firar eden kardeşi Evren Tunç (32) ise şüpheli hareketleri nedeniyle kendisini fark eden Güven Timi ekiplerinin 19 Temmuz'da yaptığı kontrolde Tahıl Pazarı Mahallesi'nde yakalanmıştı. Olaydan 6 yıl sonra yakalanan firari sanık Tunç'un üzerinden sahte kimlik çıkmıştı.

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