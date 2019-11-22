ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ateş isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Kabak, Fatih Gırgıç, Mehmet Polat ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Gırgıç, diğer iki sanıkla aynı otelde çalıştıklarını ve iş çıkışı birlikte sahile gittiklerini söyledi.

Sanıklardan Kabak'ın sigarasını yakmak için maktul Hüseyin Zeki Yıldırım'dan ateş istediğini anlatan Gırgıç, bu sırada Yıldırım'ın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.

Tartışıp ayrıldıktan bir süre sonra Yıldırım ile tekrar karşılaştıklarını belirten sanık, "Yıldırın yine bize küfretti. Önce Yusuf'a, 'Hayırdır, beni mi vuracaksın' diyerek saldırdı. Ayırmak için araya girdim. Bu sırada bana vurmaya başladı, yere düştüm. Yusuf'un 'indirin şunu' dediğini duydum. Bu sırada adam bıçaklanmış. Marketçi, 'yakalayın bunları' diye bağırınca korkarak kaçtım." diye konuştu.

Gırgıç, olaydan sonra arkadaşı Yusuf Kabak'ın tişörtündeki kan lekelerini gördüğünü ancak maktulü kimin bıçakladığını bilmediğini ileri sürdü.

Sanıklar Polat ve Kabak da kavgayı ayırmaya çalıştıklarını, Yıldırım'ı kimin bıçakladığını görmediklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Hüseyin Zeki Yıldırım (28) Kızılot Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Yusuf Kabak (19), Fatih Gırgıç (20) ve Mehmet Polat (19) çalıştıkları otelin personel lojmanında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.



