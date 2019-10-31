ANTALYA - Antalya'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen tutuklu sanık ve tutuksuz yargılanan arkadaşına açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Soner Ersundu, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuksuz yargılanan Ayşegül G, duruşmaya katılmadı.

Ersundu, hayatını kaybeden Sadık Cantürk ile üç yıl önce ev aradığı sırada tanıştığını ve bir süre de kendisinde kaldığını beyan etti.

Olay günü Cantürk'ü evinde misafir ettiğini ve alkol aldıklarını belirten Ersundu, bir süre sonra Cantürk'ün kendisine hakaret ederek küfürlü cümleler kullanmaya başladığını savundu.

Cantürk'ün kendisine sert bir cisimle vurduğunu öne süren Ersundu, "Vücudumu çeşitli yerlerinden yaraladı. Masanın üstündeki meyve bıçağını almaya çalıştı ama ondan önce davrandım. Maktul beni darbetmeye devam edince ben de bıçağı salladım. Bıçağın nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum, daha sonra onu dışarıya kapının önüne bıraktım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Ersundu, istemeden de olsa bir kişiyi öldürdüğü için üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Tanık olarak dinlenilen İ.A. ise olay günü sokaktan gürültü gelmesi üzerine balkona çıktığını, sanığa benzeyen bir kişinin başka birini yerden sürüklerken kanala doğru götürdüğünü anlattı.

İ.A, "Gördüğüm kişi bir ara yerdeki kişinin yüzüne yumruk attı. Sonrasında beline doğru tekme attı ve kanala doğru sürükledi." diye ifade verdi

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi ile Düden Caddesi'nin kesiştiği 6597 Sokak'taki evde, 23 Mayıs'ta, Sadık Cantürk, Soner Ersundu ve Ayşegül G. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cantürk bıçaklanarak öldürülmüştü.

Yakalanan Ersundu tutuklanmış, kız arkadaşı Ayşegül G, ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



