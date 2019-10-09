ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında uygulama yapan trafik polisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde sürücüsü belirlenmeyen 06 FN 2672 plakalı hafif ticari araç, önce solunda seyreden Murat Sarı yönetimindeki 09 K 0728 plakalı otomobile ardından da yolun sağında trafik uygulamasında polis ekiplerince durdurulan 33 CNY 79 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza esnasında uygulama yapan polis memuru Hasan Çetin, 33 CNY 79 plakalı aracın çarptığı polis motosikleti ile kaldırım arasında sıkıştı.

Yaralı polis memuru olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 06 FN 2672 plakalı aracın ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.



Araç sürücülerinden Murat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sol şeritten normal şekilde seyrederken, arkasından sürekli şerit değiştirerek hızlı gelen aracın önce kendi otomobiline sonra da uygulama için durmuş olan diğer araca çarptığını söyledi.

Kaza yerine gelen araç kiralama firması sahibi Murat Ayhan da kazaya sebebiyet veren aracın firmasına ait olduğunu belirterek, "Ben aracı başkasına kiraladım, o da gitmiş başkasına vermiş. Şimdi benim zararımı kim karşılayacak? Bu arkadaşın yaptığı suç." diye konuştu.



