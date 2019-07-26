Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.Manavgat Irmağı'nın Priz mevkisinde piknik yapan Fatih Salih, dün arkadaşlarının uyarılarına rağmen yüzmek için ırmağa girdi. Akıntıya kapılan Salih, gözden kayboldu.İhbar üzerin