Antalya'da "yörük göçü" canlandırıldı ANTALYA - Antalya'da canlandırılan yörük göçüne yöresel kıyafetlerle katılanlar, eşek ve develerle yürüdü. Kepez ve Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Yörükler Derneği iş birliğiyle 16'ncı Yörük Türkmen Kültür Toyu kapsamında yörük göçü düzenlend