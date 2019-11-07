ANTALYA - Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadını darbederek cep telefonuna zorla aldıkları iddia edilen kendisi gibi Kırgızistan uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Nurgul K., jandarmaya aynı otelde çalışan Kırgızistan uyruklu kadınlar A.K. ve A.S. tarafından darbedildiği ve cep telefonunun zorla alındığı şikayetinde bulundu.

Şüphelilerin kaldığı otel lojmanında yapılan aramada mağdura ait cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan A.K. ve A.S'nin, "nitelikli yağma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla adliye sevk edileceği belirtildi.