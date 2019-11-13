Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalış