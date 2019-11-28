ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu madde sattığı" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takip ettiği şüpheli M.H.K'yi, Saray Mahallesi Mehmet Ali Efendi Sokağı'nda durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin bulunurken uyuşturucuyu satın aldığı öne sürülen H.T.A da aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3,84 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.K. Cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakıldı, H.T.A. ise nöbetçi mahkemece tutuklandı.