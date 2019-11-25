Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tırda 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüphelinin Ma