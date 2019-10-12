ANTALYA - Antalya'da, evlerinde uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 767 gram esrar, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Evde bulunan İran uyruklu E.N, M.S. ve B.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.