ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, S.H'nin Kızılarık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 1 kilo 540 gram esrar, 3 bin 440 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H. hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.