ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.T.'yi (22) takibe aldı.

Saray Mahallesindeki bir apart otele operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda ise 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin kaldığı odadan çıktığı belirlenen D.K.'nin (21) üst aramasında ise yaklaşık 2 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, O.T.'nin uyuşturucuları Ö.F.Ç. (23) ve A.K.'den (22) aldığını belirledi.

Polis, bu 2 şüpheliyi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlıların üst aramasında 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.







