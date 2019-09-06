Antalya'da uyuşturucu operasyonu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde park halindeki otomobile yaptı