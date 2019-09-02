ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kestel Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 159 uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 155 liraya da el konuldu.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.M.T ve A.A'yı gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden M.M.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.