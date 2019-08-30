ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kilo 550 gram esrar ile 84 adet Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 3 kilo 550 gram esrar ile 84 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda H.T.A. ve H.G. gözaltına alındı.

Zanlılardan H.T.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüpheli H.G. ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.