ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Cikcilli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından park halindeki otomobile yapılan aramada H.K. (26), İ.T. (30) ve M.K. (32) gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.