ANTALYA - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark ile Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in imzaladığı protokol kapsamında, üniversite sanayi işbirliğine dayalı proje faaliyetleri, eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak, ortak etkinliklerle kurumsal yetkinliklerin artması sağlanacak.

Protokolün üniversite sanayi iş birliğine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi veren Bahar, iş birliği sayesinde taraflar arasındaki bilgi paylaşımının artacağını ve daha verimli faaliyetler yürütüleceğini söyledi.

"En önemlisi ise üniversite öğrencilerinin ve araştırmacıların bölgemiz firmaları ile etkileşime geçip iş hayatına entegre olabilen projeler geliştirebilmeleri sağlanacaktır." diyen Bahar, akademik birikimin üretim hattına doğrudan yansımasına vesile olacak bu iş birliğiyle bölgede gerçekleştirmek istedikleri teknolojik dönüşümün nitelik ve niceliğine artı bir değer katılmış olacağını vurguladı.

Tarafların tekno-girişim kültürünün geliştirilmesine ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılmasına önemli katkılar sunacağını aktaran Yüksek de üniversite sanayi iş birliğinde yeni ve başarılı modellerin birlikte tasarlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.