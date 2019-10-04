Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası protokolü imzalandı ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu, Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası için iş birliği kararı aldı. Organizasyona ilişkin protokolü, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve Türkiye Satranç Federasy