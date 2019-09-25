ANTALYA - Antalya'da her geçen yıl üretimi artan tropik meyvelerle ilgili var olan potansiyelin etkin kullanabilmesi için eğitim çalışmaları yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelerin tarımı daha dinamik bir sektör haline getirdiği belirtildi.

Eskisi gibi durağan olmayan tarım sektöründe tutunmak ve söz sahibi olmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek gerektiği vurgulanan açıklamada, "Tarımla uğraşan üreticilerin karşılaştığı sorunlara inovatif çözümler üretmek elzem. Bu noktada İl Müdürlüğü olarak yakınmaktan çok, çözüm üretmek için uğraşıyoruz. Bu noktada tarım sektörünün daha da gelişmesi için tropikal meyve üretimi eğitimleri düzenleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Antalya'nın coğrafi konumu ve ikliminden dolayı birçok tarım ürününü yetiştirme ve pazarlama potansiyeline sahip olduğuna işaret edilerek tropik meyvelerin yetiştirilmesi için tarım danışmanlarını ve ziraat mühendislerini eğiterek bu konuda cesaretlendirmeye çalışıldığı bildirildi.

Mango, pitaya, passifflora, guava, litchi, longan gibi tropik meyvelerin yetiştiriciliği eğitimlerinin ekimde İl Müdürlüğü bünyesinde başlayacağı kaydedildi.