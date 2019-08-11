ANTALYA (AA) - Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla, trafik denetimi yapıldı.

Antalya Valisi Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya-Burdur kara yolundaki Döşemealtı trafik kontrol noktasında uygulamaya katıldı.

Sürücülere çikolata ve lokum ikram ederek bayramlarını kutlayan Karaloğlu, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve araç kullanırken cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında bulundu.

Karaloğlu, yolculardan İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Kemerin Ses Getirsin" projesine destek vermelerini istedi. Araçlardaki çocuklara trafik kuralı ihlali yapan ebeveynlerini uyarmaları için kırmızı düdük veren Karaloğlu, çocuklara oyuncak ve dondurma hediye etti.

"Şehir dışından gelen motorlu sürücülere Antalya'da "Hayata Kastım Yok Kaskım Var" projesini başlattıklarını aktaran Karaloğlu, kampanyayla ilgili broşürlerin ve hediyelerin olduğu çantayı motosikletlilere verdi.

Karaloğlu, projeyle kask kullanımının, meydana gelen yaralama ve ölümleri büyük oranda azaltabileceğinin farkına varılması ve motosiklet sürücülerinin kask olmadan trafiğe çıkmamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Geçen sene Antalya'da başlatılan ve Türkiye genelinde destek gören "Ölümle tokalaşma" projesiyle emniyet kemeri yerine kullanılan sahte tokaların önüne geçtiklerine vurguladı.



