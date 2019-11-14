Antalya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı ANTALYA - Antalya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladığı iddia edilen şüpheli ile kız arkadaşı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki bir evde G.Ç, kız arkadaşı H.Y'yi taciz ettiğini öne sürdüğü K.G&