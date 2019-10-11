ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde tütün satan 73 yaşındaki kişi, dükkanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda tütün satarak geçimini sağlayan Mahmut Kösegil'den bir süre haber alamayan arkadaşları dükkanını kontrol etti.

Kapısı açık olan dükkanda Kösegil'in hareketsiz yaptığını gören arkadaşları yetkililerden yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Kösegil'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.