Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, Çayıryakası Yaylası'nda tarla sınırı anlaşmazlığı ve köpek zehirlenmesi nedeniyle husumetli iki aile arası