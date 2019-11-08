ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi, tahliye edilen yolculardan yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü Alanya şehir çıkışı İmamlı mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Şoförün durumu erken fark etmesi ile otobüste bulunan 27 yolcu tahliye edildi.

Alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcular otobüs firmasının tahsis ettiği başka bir otobüsle Diyarbakır'a gönderildi.



