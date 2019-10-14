ANTALYA - Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimde sahte bandrollü 739 şişe rakı, votka ve viski ele geçirildi.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki işletmelerde denetim yapıldı.

Denetimlerde satışa hazır şişelenmiş 739 sahte bandrollü rakı, votka ve viski bulundu. Ürünlerden 5 numune alınarak analiz için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

Analizlerin sonuçlarına göre ilgililer hakkında gerekli yasal işlem uygulanacağı, kent genelindeki denetimlerin ise süreceği bildirildi.