ANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ile yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Plaj şemsiyeleri ile güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında vakit geçirdi. Bazı kişiler ise su sporları yaparak eğlendi.

Sıcak hava dolayısıyla kent merkezindeki caddelerin ise kalabalık olmadığı dikkati çekti.

