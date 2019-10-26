ANTALYA - Antalya'da rüşvet alarak ve vererek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen üçü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Alkan, Hasan Uysal, İsmail Demir ile tutuksuz 17 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Alkan, 27 yıldır odada görev aldığını, iddianamede yer alan hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Ticari taksilerin tescil kaydını gerçek sahibini gizlemek amacıyla çevresindeki insanların üzerine yaptırma ve para aldığı iddialarını kabul etmediğini aktaran Alkan, "16 yıldır odada başkan olarak görev yapıyorum, kimseden para almadım. Telefonla yapılan konuşmalarda hiçbir usulsüzlük yoktur, 190 durak var ve bu duraklarda çalışan binlerce taksiciyle telefonla konuşurduk. Benim üzerime oyunlar oynandığını düşünüyorum." dedi.

Mahkeme başkanı Alkan'a yakınlarının üzerine 17'ye yakın taksi plaka kaydının bulunduğunu, yoğun para trafiğinin dosyada yer aldığını sorması üzerine Alkan, bu plakaların bazılarının eşi, kızı ve oğlunun üzerine, bazılarının ise daha önceden satıldığını öne sürdü.

Sanık Hasan Uysal ise şoförlerden para ve senet aldığı iddialarını kabul etmediğini, aldığı paraları ise durak masraflarına harcadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da "rüşvet alma-verme" ve "haksız kazanç elde etme" iddiasıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlediği operasyonda aralarında dönemin oda başkanı Mehmet Ali Alkan ile oda çalışanları, taksi durak başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.











