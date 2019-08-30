ANTALYA - Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya ilçesinde hayatını kaybeden Rus turistin organlarının çalındığı iddialarına ilişkin, "Hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir." dedi.

Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ulusal ve uluslararası medyada, "Rus turist hastanede öldürüldü, organları çalındı" gibi başlıklarla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İddialar üzerine konuyu incelediklerini belirten Hülür, Rus uyruklu 17 yaşındaki Sofia Lanshakova'nın 13 Temmuz 2019'da saat 13.45'te ambulansa alınarak Alanya'daki özel bir hastaneye akut apandisit ön tanısıyla getirildiğini kaydetti.

Hastaya gerekli tıbbi tetkik ve müdahaleni hızlı bir şekilde titizlikle yapıldığını ifade eden Hülür, şu bilgileri aktardı:

"Hastanın ölümü, batın bölgesinde yoğun sıvı birikimi olmasından dolayı müdahale eden doktorlar tarafından şüpheli olarak değerlendirildiğinden ilgili yasalar gereği adli mercilere bildirilmiştir. Daha sonra cenaze, adli prosedürler gereği, otopsi için savcı kontrolünde jandarmaya imza ve tutanak karşılığında teslim edilmiştir. Otopside toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için uterus (rahim) ve overler (yumurtalıklar) bütün olarak alınmıştır. İnceleme için alınan organ ve dokular Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca bir yıl muhafaza edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı inceleme neticesinden de anlaşılacağı üzere hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir."

Tıbbi donanımı ve nitelikli personeliyle Türkiye'de en iyi şartlarda sağlık hizmeti verildiğine dikkati çeken Hülür, "Söz konusu haberin yer alması üzücü ve düşündürücüdür. Tıp etiğine de aykırıdır." ifadesini kullandı.

- Olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, bir restoranda yediği yemekten sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus turist Sofia Lanshakova, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılığın başlattığı incelemede, genç kızın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilerek otopsiye alınmıştı.