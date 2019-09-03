Antalya'da oto dolandırıcılığı operasyonu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, senet karşılığı aldıkları araçları başkalarına satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, senetle araç satı