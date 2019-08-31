ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin balkonundan düşen Sırp turist hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otele eşi Almina Humanovic Tuzinac ile balayına gelen Sırbistan uyruklu Samir Tuzinac (35), altıncı kattaki odanın balkonundan düştü.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Tuzinac'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Tuzinac'ın cenazesi, işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek.