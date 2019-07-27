ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali" başladı.

Astronomi Platformu Kozmik Anafor'un destekleriyle düzenlenen festivalin açılışına Kumluca Belediye Başkan vekili Ayhan Aytekin, Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali organizatörü Zafer Emecan, bilim insanları ve 300 gökbilim meraklısı katıldı.

Kozmik Anafor Kurucusu Zafer Emecan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin Türkiye'de gerçekleştirilen sivil çaplı en büyük gökyüzü bilim organizasyonu olduğunu söyledi.

Festivalin tamamen gönüllü, astronomi ve uzay bilimleri meraklısı kişilerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildiğini belirten Emecan, "Festivalimiz süresince akademisyen hocalarımız, alanında uzman arkadaşlar bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacaklar. Ülkemizde amatör astronominin gelişmesi adına ben bu festivali önemli buluyorum." dedi.

Festival süresince kum boyama, teleskop yapımı, kostüm roket, astrofotoğrafçılık gibi atölye çalışmalarının yanı sıra sunum ve söyleşileri olacak.

Etkinlik 29 Temmuz'da sona erecek.