ANTALYA - Antalya'da motosiklet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 07 YLY 20 plakalı motosiklet ile Muhsin G. İdaresindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsü çarpıştı.



Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletteki Ayşe Kurnaz (18) ile kardeşi Okay Kurnaz (15) ağır yaralandı. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Okay Kurnaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Kurnaz'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Midibüs sürücüsü Muhsin G. gözaltına alındı.

Kurnaz kardeşlerin babaları Faik Kurnaz'ın da yaklaşık 1,5 ay önce sağlık problemlerinden dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi.