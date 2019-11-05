ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir gurup ortaokul öğrencisi Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.
Tekeli ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle ağızlarına maske takarak öğretmenleri eşliğinde hastalık hakkında bilgi içeren broşürleri ilçede dağıttı.
Lösemi hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte görev alan öğrencilerin hafta boyunca broşür dağıtmayı sürdüreceği bildirildi.