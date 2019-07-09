ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kuyumcudan altın bilezik çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcudan altın bilezik çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelilerin Gürcistan plakalı araçla alışveriş merkezi önüne geldiğini belirledi.

Aracın ve şüphelilerin Fethiye ilçesinde olduğunun tespit edilmesinin ardından G.D, D.B. ve I.R. kaldıkları otelde gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve kaldıkları odada yapılan aramada, çaldıkları malzemelerden elde edildiği değerlendirilen bin dolar, 4 altın kolye, 6 bileklik ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.