Antalya'da kurşunlama ANTALYA - Antalya'da bir kişinin, miras nedeniyle tartıştığı kardeşinin evine pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde miras nedeniyle kardeşler Y.Ü. ve U.Ü. arasında tartışma çıktı