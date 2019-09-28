ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde keçi sürüsünü getirirken ormanda kaybolan çobanı jandarma ekipleri buldu.

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Mehmet Çetin, dün beraberindeki 2 kişiyle Manavgat ilçesinden keçi sürüsünü getirirken Karataş mevkisindeki ormanlık alanda kayboldu.

Yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dört Jandarma Asayiş Timi, iz takip köpeğinin de yardımıyla yaptığı arama ve tarama faaliyetinde Çetin'i eşeğiyle birlikte ormanlık alandaki kayalıklarda buldu.

Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.