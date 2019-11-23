Antalya'da kardeşi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 627 Sokak'ta, İsmail S. ile kardeşi N.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kav