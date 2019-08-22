Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı ANTALYA - Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Muratpaşa ilçesinde Celal Çeltek'in kullandığı 07 AED 607 plakalı kamyonetle sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 07 BRT 63 plakalı otomobil, Kızılırmak Cadde