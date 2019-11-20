Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular için protesto

Eylülde açılması planlanan Antalya Şehir Tiyatrosunun henüz hizmet vermeye başlamaması ve çok sayıda tiyatrocunun işten çıkarılması, Antalyalı sanatseverlerin tepkisine neden oldu - AŞT Seyirci Platformu Sözcüsü Gökben Horozoğlu: - "Uygulanan bu haksız k

Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular için protesto
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'da bir grup sanatsever, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Şehir Tiyatrosunun (AŞT) sezon açılışı yapmamasını ve 48 tiyatrocunun işine son verilmesini protesto etti.

Eylülde açılması planlanan tiyatronun henüz hizmet vermeye başlamaması ve çok sayıda tiyatrocunun işten çıkarılması, Antalyalı sanatseverlerin tepkisine neden oldu.

AŞT Seyirci Platformu üyeleri, ellerindeki pankartlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Protestoya işten çıkarılan bazı tiyatrocular da katıldı.

Platform Sözcüsü Gökben Horozoğlu, yaptığı basın açıklamasında, tiyatroda çalışan 48 kişinin işten çıkarıldığını, bu nedenle kapalı gişe oynanan 24 eserin çöpe atıldığını söyledi.

Haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşündükleri bu uygulamadan derin üzüntü duyduklarını belirten Horozoğlu, şöyle konuştu:

"Yetişkin, kukla, çocuk ve gençlik tiyatrosu birimi olarak hayatına devam eden, 7'den 70'e herkese hitap etmeye, ulusal ve uluslararası platformlarda bizleri onurlandırmaya ve birçok ödül alarak sanatını en iyi şekilde icra etmeye çalışan sanatçılarımız, işten çıkarılmayı değil alkışı hak ediyor. Bu haksız kıyıma son verilmesini ve sanatçıların görevlerine iade edilmesini istiyoruz."

Tiyatronun, bütün ideoloji ve kurumlardan uzakta, özgürce yapılabildiği takdirde sanat olacağını vurgulayan Horozoğlu, diğer türlü tiyatronun, siyasetin oyuncağı olmaktan öteye gidemeyeceğini dile getirdi.

- "Oyunlar için harcanan 2 milyon 400 bin lira çöpe gitti"

İşten çıkarılan sanatçılar adına konuşan Sinem Korola da Türkiye'nin en önemli tiyatrolarından AŞT'nin 36 yıllık tarihinde ilk kez perdelerini açamadığını belirtti.

Korola, yerel seçimlerden sonra başlayan ve mobbing duyguları hissettiren bir süreç yaşandığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun ve turne olurlarımızın çoğu reddedildi. 5 yıldır makine gibi işleyen düzen, sebepsiz ve gereksiz yere üretim ve işleyişten yoksun bırakıldı. Bu sürecin devamında genel sanat yönetmeni ile şube müdürü, usulsüz ve hukuksuz şekilde görevden alındı. Hemen akabinde 48 sanat çalışanı yine farklı bahaneler sunularak işten çıkarıldı ve 24 oyunumuz oynanamaz hale getirilip çöpe atıldı. Maddi sebepler gösterilerek tiyatronun faaliyetlerine ket vurulmuşken bu oyunlar için harcanan yaklaşık 2 milyon 400 bin liranın çöpe atılması yadsınamaz bir çelişkidir."

Korola, yönetmelikte şehir tiyatrosu müdürünün tanımının yapılmasına rağmen, buna aykırı şekilde sanat idareciliği konusunda eğitimi veya tecrübesi olmayan bir sağlık teknikerinin bu göreve atandığını öne sürdü.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.











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